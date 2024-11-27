Balaban, ziyarette bir süre öğrenciler ile sohbet etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerler tarafından at çiftlikleri ziyaret edilerek safkan atların koruyucu aşılarının yapıldığı belirtildi.

Ziyarette kentteki eğitim öğretim yatırımları, okulların fiziki altyapıları, öğrenci kapasitesi ve öğretmen ihtiyaçları konularında istişarede bulunduklarını aktaran Sarıçam, ayrıca ilçelerdeki eğitim kurumlarında öncelikli ihtiyaçların giderilmesi konusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Diktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ettiklerini belirtti.

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