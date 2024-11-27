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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Diktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ettiklerini belirtti.

        Ziyarette kentteki eğitim öğretim yatırımları, okulların fiziki altyapıları, öğrenci kapasitesi ve öğretmen ihtiyaçları konularında istişarede bulunduklarını aktaran Sarıçam, ayrıca ilçelerdeki eğitim kurumlarında öncelikli ihtiyaçların giderilmesi konusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

        - Atlar aşılandı

        Vize ilçesinde haralarda yetiştirilen atlar aşılandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerler tarafından at çiftlikleri ziyaret edilerek safkan atların koruyucu aşılarının yapıldığı belirtildi.

        Koruyucu aşıların belirli periyotlarda gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, aşılama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

        - Kaymakam Balaban'a ziyaret

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, öğrencileri makamında kabul etti.

        Balaban, ziyarette bir süre öğrenciler ile sohbet etti.

        Öğrencilerin isteklerini de dinleyen Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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