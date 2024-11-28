Babaeski ilçesinde lise öğrencilerine "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" eğitimi verildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde öğrencilere güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.

- KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

Ilık, ziyarette çalışmaları hakkında Keleş'e bilgi verdi.

Oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için çalıştıklarını ifade eden Ilık, kentin gelişerek büyüdüğünü kaydetti.