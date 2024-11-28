Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde lise öğrencilerine "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Babaeski ilçesinde lise öğrencilerine "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" eğitimi verildi.

        Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde öğrencilere güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda bilgi verildi.

        Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.

        - KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

        Ilık, ziyarette çalışmaları hakkında Keleş'e bilgi verdi.

        Oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için çalıştıklarını ifade eden Ilık, kentin gelişerek büyüdüğünü kaydetti.

        Keleş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...
        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek
        Kırklareli'nde 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi