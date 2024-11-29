Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, çevre temizliği etkinliğine katıldı
KırklareliBelediye Başkanı Derya Bulut, "Temiz Mahallem" Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
KırklareliBelediye Başkanı Derya Bulut, "Temiz Mahallem" Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Bulut, Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlarla çevre temizliği yaptı.
Ardından proje hakkında bilgi veren Bulut, mahalle muhtarı Osman Özkılıç ile vatandaşlara duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.
Proje kapsamında en temiz mahallenin seçileceğini ve o mahalleye spor tesisi kazandırılacağını ifade eden Bulut, "Ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevremizi korumak adına atıklarımızı doğru bir şekilde ayrıştırarak ilgili birimlere teslim etmenizi sizlerden önemle rica ediyorum. Özellikle, topladığınız her 5 litre atık yağı muhtarlarımıza iletmeniz çok önemli. Belediyemiz bu duyarlı davranışınıza karşılık olarak sizlere temizlik setleri armağan edecektir. Gelin hep birlikte, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre, daha güzel bir Kırklareli için el ele verelim" şeklinde konuştu.
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