Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kadın paramedik ambulans şoförü hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan paramedik ambulans sürücüsü Pelin Nağman (30) hayat kurtarmak için gaza basıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın paramedik ambulans şoförü hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan paramedik ambulans sürücüsü Pelin Nağman (30) hayat kurtarmak için gaza basıyor.

        Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünü tamamlayan Nağman, 2012'de İstanbul'da özel bir hastanede çalışırken sağlık meslek yüksekokulundan da mezun oldu.

        Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2019'da paramedik ambulans sürücüsü olarak göreve başlayan Nağman, gelen çağrılara en kısa sürede yetişmek için dikkatle çalışıyor.

        - "Hayat kurtarma hissiyatı çok güzel"

        Nağman, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

        İşinin zor yönleri de olduğunu dile getiren Nağman, "Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla mesleğimi devam ettiriyorum. Bazen gittiğimiz vakalarda yaşadığımız durumlardan dolayı üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor maalesef. Bunun yanında hayat kurtarma hissiyatı çok güzel. Birçok cana dokunuyoruz. Bu yeri geliyor çocuk oluyor, yeri geliyor bebek oluyor, yeri geliyor yaşı büyük hastalar oluyor. Yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar, bizi her zaman çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Duygularının önüne geçemediği olaylarda zorlandığını dile getiren Nağman, hayat kurtarma duygusunun mesleğini severek yapmasına katkı sağladığını vurguladı.

        Çetin geçen kış şartlarında bazen zamanla da yarıştıklarını anlatan Nağman, şöyle devam etti:

        "Balkan köyleri var. Hem uzak hem kar yağışı nedenleriyle yol koşullarının zor olduğu köylerimiz var. Bir gün öyle bir vakaya gitmiştik, kalbi durmuş bir hastaydı. Hızlı bir şekilde hastayı almamız gerekiyor ve aynı zamanda ekip arkadaşlarımın ve kendimin can güvenliğini koruyarak oraya gitmem gerekiyor. Yolda bir sıkıntı olmadı, zordu ama vakaya varabildik. Hasta yakınları çok endişeliydi, 'Bu yolda ambulans gelemez, bizim hastamız öldü, kimse kurtaramayacak.' gibi tedirginliğe kapılmışlardı. Genç de bir hastaydı. Doğru zamanda varmamız ve yaptığımız doğru müdahaleyle o hastanın yaşama tutunması bizi çok mutlu etmişti."

        - "Hastalar çok şaşırıyor, teşekkür ve tebrik ediyorlar"

        Sevkler nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale gibi illere de gittiğini belirten Nağman, trafikte kendisini gören diğer sürücülerin pozitif tepkileriyle karşılaştığını söyledi.

        Olaylara gittiğinde bazı vatandaşların olumlu bir yaklaşımla "Sen mi kullanıyorsun?" dediğini dile getiren Nağman, "Biz 3 kişilik ekip şeklinde çalışıyoruz. Hastayı ambulansa bindirdiğimiz zaman hasta bir daha sağlıkçılarla muhatap oluyor, Çorlu'ya gittiğimizde hastanenin önünde indirdiğimde hasta da şaşırıyor. 'Beni sen mi getirdin?' diye. Aslında oradaki süreçte ona yardımcı olduğumu düşünüyorlar. Hastalar çok şaşırıyor, teşekkür ve tebrik ediyorlar. Vakalardan ve olay yerlerinden ayrılırken çoğu defa alkışlarla uğurladıklarını biliyorum ambulansı. Arkamdan 'Helal olsun sana' diye bağıranlar olduğunda tabii bu beni çok mutlu ediyor, gurur verici oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, çevre temizliği etkinliğine katıldı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, çevre temizliği etkinliğine katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde muhtarlar toplantısına katıldı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...