Kadın paramedik ambulans şoförü hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan paramedik ambulans sürücüsü Pelin Nağman (30) hayat kurtarmak için gaza basıyor.

Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünü tamamlayan Nağman, 2012'de İstanbul'da özel bir hastanede çalışırken sağlık meslek yüksekokulundan da mezun oldu.

Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2019'da paramedik ambulans sürücüsü olarak göreve başlayan Nağman, gelen çağrılara en kısa sürede yetişmek için dikkatle çalışıyor.

- "Hayat kurtarma hissiyatı çok güzel" Nağman, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi. İşinin zor yönleri de olduğunu dile getiren Nağman, "Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla mesleğimi devam ettiriyorum. Bazen gittiğimiz vakalarda yaşadığımız durumlardan dolayı üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor maalesef. Bunun yanında hayat kurtarma hissiyatı çok güzel. Birçok cana dokunuyoruz. Bu yeri geliyor çocuk oluyor, yeri geliyor bebek oluyor, yeri geliyor yaşı büyük hastalar oluyor. Yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar, bizi her zaman çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Duygularının önüne geçemediği olaylarda zorlandığını dile getiren Nağman, hayat kurtarma duygusunun mesleğini severek yapmasına katkı sağladığını vurguladı. Çetin geçen kış şartlarında bazen zamanla da yarıştıklarını anlatan Nağman, şöyle devam etti: "Balkan köyleri var. Hem uzak hem kar yağışı nedenleriyle yol koşullarının zor olduğu köylerimiz var. Bir gün öyle bir vakaya gitmiştik, kalbi durmuş bir hastaydı. Hızlı bir şekilde hastayı almamız gerekiyor ve aynı zamanda ekip arkadaşlarımın ve kendimin can güvenliğini koruyarak oraya gitmem gerekiyor. Yolda bir sıkıntı olmadı, zordu ama vakaya varabildik. Hasta yakınları çok endişeliydi, 'Bu yolda ambulans gelemez, bizim hastamız öldü, kimse kurtaramayacak.' gibi tedirginliğe kapılmışlardı. Genç de bir hastaydı. Doğru zamanda varmamız ve yaptığımız doğru müdahaleyle o hastanın yaşama tutunması bizi çok mutlu etmişti."