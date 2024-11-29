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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:22
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Orhaniye Mahallesi'nde E.K'ya ait evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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