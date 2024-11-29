Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi'nde E.K'ya ait evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de ekiplerin çalışmalarını takip etti.
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