Çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Ercan Özalp, altyapısı tamamlanan yollarda bakım ve onarımların yapıldığını belirtti.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama ve parke taşı çalışmalarını yürütüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden'i makamında kabul etti.

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