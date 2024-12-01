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        Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 08:49 Güncelleme: 01.12.2024 - 08:52
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        Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
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        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

        Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere de teşekkür etti.

        Uygulama 1 Nisan 2025'te sona erecek.

        Sürücülerden Cemal Akbaş, AA muhabirine, kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

        Kış lastiği kullanımın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu ifade eden Akbaş, tüm sürücülerin kış lastiği kullanması önerisinde bulundu.

        Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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