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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Kırklareli İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Tosun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.

        Akdemir, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulanması için okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

        - İlaçlama çalışması

        Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kış aylarında da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

        Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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