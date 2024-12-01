Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kış aylarında da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Kırklareli İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Tosun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.

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