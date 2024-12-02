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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:40
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Ş.Y'ye ait evin oturma odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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