Kırklareli'nden kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı ihracatının ekim ayına göre yüzde 25,67 arttığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın 11 ayında yapılan ihracatın 161 milyon 54 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 azalma olduğunu kaydetti.