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        Kırklareli'nden kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:13
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        Kırklareli'nden kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı ihracatının ekim ayına göre yüzde 25,67 arttığını belirtti.

        Kırklareli'nden yılın 11 ayında yapılan ihracatın 161 milyon 54 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 azalma olduğunu kaydetti.

        İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geldiğini aktaran Ilık, ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını belirtti.

        Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, Romanya, ABD ve Mozambik gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkelerde ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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