Kanaatlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Memur-Sen Kırklareli Engelliler Komisyonu Başkanı Erkan Kanaatlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanaatlı, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün insan olmanın temel ilkesi olan eşitlik ve onurlu yaşam hakkını hatırlattığını belirtti.

Sağlık, eğitim, özel sektör ve kamuda istihdam, evde bakım hizmetleri, adil çalışma koşulları, rehabilitasyon hizmetleri, sosyal hayata tam katılım gibi konuların toplumun en dezavantajlı grubu olan engelliler için lüks değil, temel hak olduğunu ifade eden Kanaatlı, şunları kaydetti:

"3 Aralık, yalnızca bir farkındalık günü değil, eşit, adil ve onurlu bir yaşamın inşası için bir dönüm noktasıdır. Engellilik, toplumsal yaşamdan dışlanması gereken bir durum değil, aksine, insanlık değerlerini zenginleştiren bir çeşitlilik olarak görülmelidir. İnsan olmanın temel ilkesi, her bireyin onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Eksikliklere odaklanmak yerine, güçlü yönlere ve becerilere yapılan yatırımlar, yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun kazanımıdır. Sosyal yaşamda eşitlik sağlanması bir lütuf değil, insanlık onuruna dayalı bir haktır. Tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerini diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin azim ve kararlılıkları ile tüm topluma ilham verdikleri bir gün olmasını temenni ediyorum."