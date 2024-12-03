KTSO Başkanı Ilık'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla onlara eşit şartların sunulmasının önemli olduğunu aktaran Ilık, "Engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın verdikleri mücadeleler takdire şayandır." ifadelerini kullandı.