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        Trakya'dan 11 ayda 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, bu yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 124 milyon 23 bin 420 dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:54
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        Trakya'dan 11 ayda 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, bu yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 124 milyon 23 bin 420 dolarlık ihracata imza attı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da 2023'te 1 milyar 943 milyon 932 bin 430 dolar olan 11 aylık dış satım, 2024'te 180 milyon 90 bin 990 dolar artarak 2 milyar 124 milyon 23 bin 420 dolara ulaştı.

        Söz konusu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ'da artarken, Kırklareli ve Edirne'de düştü.

        Tekirdağ'dan ocak-kasım döneminde 1 milyar 882 milyon 304 bin 430 dolar, Kırklareli'nde 161 milyon 54 bin 400 dolar, Edirne'den ise 80 milyon 664 bin 590 dolar dış satım gerçekleştirildi.

        Geçen yılın aynı döneminde de Tekirdağ'dan 1 milyar 682 milyon 736 bin 220, Kırklareli'nden 186 milyon 666 bin 470, Edirne'den de 74 milyon 529 bin 740 dolar ihracat kayıtlara geçmişti.

        Trakya, demir ve hububat başta olmak üzere birçok sektörde yaptığı ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

        İç pazarda en büyük paya sahip İstanbul'a, dış pazarda da Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunması dolayısıyla avantajlı olan bölgede Kırklareli ve Edirne'den bu yıl en çok ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde, Tekirdağ'da da demir ve demir dışı metallerde yapıldı.

        Demir ve demir dışı metaller sektöründe 435 milyon 630 bin 30 dolar dış satım gerçekleştiren Tekirdağ'da ikinci sırada 280 milyon 948 bin 570 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 250 milyon 530 bin 820 dolarla elektrik ve elektronik öne çıktı.

        Kırklareli'nden de en çok 67 milyon 363 bin 250 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 25 milyon 591 bin 330 dolarla tekstil ve hammaddeleri, 22 milyon 646 bin 40 hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri satışı yapıldı.

        Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 32 milyon 583 bin 500, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 14 milyon 796 bin 550 dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de 10 milyon 94 bin 890 dolar ihracat gerçekleştirildi.

        En çok ihracat Kırklareli'nden Almanya, Bulgaristan, Kenya, Edirne'den Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan'a, Tekirdağ'dan da Almanya, ABD ve Rusya'ya yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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