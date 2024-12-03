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        Kırklareli'nde bir haftada 73 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 73 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:10
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        Kırklareli'nde bir haftada 73 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 73 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma, çalışmalarında 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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