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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:40
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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engellilere her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

        Engellilerin sorunlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

        Koçak, herkesin engelli adayı olduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından törene katılan engeliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

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