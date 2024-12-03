Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Koçak, herkesin engelli adayı olduğunu sözlerine ekledi.

Engellilerin sorunlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engellilere her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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