Kıbrıs gazisi Nazmi Çakar, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi İsmail Çakar'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi İsmail Çakar'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki Çakar için Babaeski ilçesinin Karahalil beldesinde tören düzenlendi.
Çakar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle belde mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Çakar'ın yakınları ile Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.
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