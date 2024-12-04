Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğüne Hakan Çınar atandı.
Demirköy İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğüne Hakan Çınar atandı.
Afyonkarahisar'a bağlı Dinar İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünden, Demirköy İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğüne atanan Çınar, görevine başladı.
Çınar, Demirköy'e atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim kurulu müdürlüğü faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Ağayeri köyü ile kent merkezine bağlı Kocahıdır köyüne 6 Aralık Cuma bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti Ağayeri köyünde 09.00-16.00, Kocahıdır köyünde 09.30-17.30 saatlerinde uygulanacak.
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