TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Ağayeri köyü ile kent merkezine bağlı Kocahıdır köyüne 6 Aralık Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Çınar, Demirköy'e atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim kurulu müdürlüğü faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

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