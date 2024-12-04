Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Türkyılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Ilık'a bilgi verdi.

Kırklareli'nin sağlık anlamında iyi bir noktada olduğunu ifade eden Türkyılmaz, hastane hizmetlerini büyütmek ve hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.