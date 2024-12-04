Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.
Türkyılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Ilık'a bilgi verdi.
Kırklareli'nin sağlık anlamında iyi bir noktada olduğunu ifade eden Türkyılmaz, hastane hizmetlerini büyütmek ve hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Ilık ise oda olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
- Öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekti
Lüleburgaz Şehit Mednan Tuna İlkokulu öğrencileri topladıkları atıkları Lüleburgaz Belediyesine teslim etti.
İlkokul öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık toplama kampanyası başlattı.
Öğrenciler iki günde topladığı 21 kilogram atığı Lüleburgaz Belediyesine verdi.
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