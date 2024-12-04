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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:40
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Kırklareli Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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