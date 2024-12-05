Kırklareli'nde "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi düzenlendi

Bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Turan, eğitime katılanlara teşekkür etti.

Vali Turan, bu tür eğitimlerin kişisel gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde mülki idare amirleri ve protokol üyelerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi verildi.

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