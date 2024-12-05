KLÜ'de "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği düzenlendi

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Turan, doğayı koruyan herkese teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin fidan dikmesi gerektiğini söyledi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

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