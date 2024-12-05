Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi.

        Yüce, Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada başarılı olan özel gereksinimli sporcuları ziyaret etti.

        Sporcuları tebrik eden Yüce, özel sporculara madalyalarını verdi.

        - Narko Tır Lüleburgaz'da ziyarete açıldı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Lüleburgaz'da ziyarete açıldı

        İlçeye gelen tır, Kongre Meydanı'nda konuşlandırıldı. Öğrenciler tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yaşama yol veren "Fermuar sistemi" tanıtıldı
        Kırklareli'nde yaşama yol veren "Fermuar sistemi" tanıtıldı
        KLÜ'de "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği düzenlendi
        KLÜ'de "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi düz...
        Kırklareli'nde "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi düz...
        Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor