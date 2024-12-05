Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi.
Yüce, Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada başarılı olan özel gereksinimli sporcuları ziyaret etti.
Sporcuları tebrik eden Yüce, özel sporculara madalyalarını verdi.
- Narko Tır Lüleburgaz'da ziyarete açıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Lüleburgaz'da ziyarete açıldı
İlçeye gelen tır, Kongre Meydanı'nda konuşlandırıldı. Öğrenciler tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.
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