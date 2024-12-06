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        Kırklareli Valisi Turan, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile AFAD gönüllülerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:33
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        Kırklareli Valisi Turan, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile AFAD gönüllülerini makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erden'den bilgi aldı.

        AFAD gönüllülerini önemsediğini ifade eden Turan, bu gönüllülerin sayısının artmasını istediklerini söyledi.

        Gönüllülere teşekkür eden Turan, doğal afetlerde gönüllülerin başarılı çalışmalar yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

        Turan, iyilik hareketinin artarak devam etmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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