Kırklareli Valisi Turan, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi

Gönüllülere teşekkür eden Turan, doğal afetlerde gönüllülerin başarılı çalışmalar yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

AFAD gönüllülerini önemsediğini ifade eden Turan, bu gönüllülerin sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile AFAD gönüllülerini makamında kabul etti.

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