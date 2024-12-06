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        Kırklareli'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:22
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        Kırklareli'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün, eski eşi Ü.D. (39) tarafından bıçakla yaralanan Songül G. (37) tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        Gözaltına alınan Ü.D'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Ü.D. bir süre önce boşandığı Songül G'yi, dün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evinde çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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