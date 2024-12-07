Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz'da çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi Şen Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki daireden duman çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
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