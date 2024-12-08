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        Kırklareli'nden kısa kısa

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Lüleburgaz'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Lüleburgaz'a geldi.

        Kente gelen tır, Kongre Meydanı'nda ziyarete açıldı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Ekiplerin planlı yürütülen faaliyetlerin yanı sıra her bir ihbarı da titizlikle değerlendirdiğini ifade eden Yüce, başarılı operasyonlarından dolayı kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

        - "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı

        Lüleburgaz'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Kıbrıs gazileri, Ramazan Yaman Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Ziyarette gazilerin üniformalarında bulunan madalya ve bröveleri öğrencilerin ilgisini çekti.

        Etkinlikte, gaziler öğrencilere anı ve hikayelerini anlattı.

        - İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem'e ziyaret

        Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Lüleburgaz Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

        Ziyarette öğrenciler hazırladıkları el emeği ürünleri Erdem'e hediye etti.

        Erdem, ziyarette öğrencilerin isteklerini dinleyip, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - 2024 yılında 5 bin 110 ton asfalt atıldı

        Lüleburgaz'da yol yapım ile bakım ve onarım çalışmalarında 5 bin 110 ton asfalt kullanıldı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 bin 340 ton asfalt ile yeni yol çalışması yapıldığı belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 770 ton asfaltla da yol bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ilçede yol yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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