Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 1988 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın babası İsmail Avar ile sohbet etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Çanakcıoğlu, daha sonra Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. - Gebe okulu kayıtları başladı Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Gebe okulunda 16-19 aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere gebeliğinin 30. hafta ve sonrasında olan anne adaylarının katılabileceği bildirildi. - Vatandaşlar sabah namazında buluştu Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Sadıkağı Camisinde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okunup, tesbihat yapıldı.