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        Kırklareli'nde polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:54
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        Kırklareli'nde polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı istikametine giden ticari araç ile otomobili durdurmak istedi.

        İhtara uymayan ticari araç polisten kaçarken Demircihalil köyü yakınlarında kaza yaptı.

        Sürücü kaçarken, araçta bulunan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekiplerin ihtarına uymayan 34 CFB 765 plakalı otomobil ise bir süre sonra kazanın olduğu bölgeye geldi.

        Otomobili durduran ekipler insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili 2 araç çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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