Kırklareli'nde polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin ihtarına uymayan 34 CFB 765 plakalı otomobil ise bir süre sonra kazanın olduğu bölgeye geldi.

Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı istikametine giden ticari araç ile otomobili durdurmak istedi.

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