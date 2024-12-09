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        Trakya'da sağanak etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:58
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        Trakya'da sağanak etkili oluyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında sağanaktan korunmaya çalıştı.

        Sağanak Tekirdağ'da da aralıklarla etkili oluyor.

        Bölge genelinde yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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