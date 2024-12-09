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        Kırklareli'nde bir haftada 75 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:44
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        Kırklareli'nde bir haftada 75 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma, çalışmalarında 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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