Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Gündem maddesine ilişkin komisyon raporunda Lüleburgaz Belediyesince mahalle muhtarlıklarına her ay 800 lira nakdi yardım yapılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, açılış ve yoklama ile başladı.

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