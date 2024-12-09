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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Boş Şehir" adlı oyun sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:57
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Boş Şehir" adlı oyun sahnelendi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan ve vatandaşlar izledi.

        Turan, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Turan, özellikle gençleri tiyatro oyunlarını izlemeye davet etti.

        - Vali Turan ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile beraber ilk olarak Büyükkarıştıran Belediyesini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'dan bilgi alan Turan, ardından Evrensekiz ve Ahmetbey belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Turan, ziyaret ettiği esnafla da sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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