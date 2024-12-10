Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak'taki tek katlı ve tek odalı evde yaşayan Erol Mazlıoğlu'nun (60) evinden dumanlar çıktığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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