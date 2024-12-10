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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:42
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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak'taki tek katlı ve tek odalı evde yaşayan Erol Mazlıoğlu'nun (60) evinden dumanlar çıktığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Mazlıoğlu'nu evden tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mazlıoğlu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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