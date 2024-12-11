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        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:44
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        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü
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        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi yüzde 13 olarak ölçüldü.

        Kuraklığın hissedildiği haziran ayından itibaren barajın doluluk oranı da azaldı.

        Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda, 19 milyon 405 bin metreküp su bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 18 doluluk oranına sahip Edirne'nin de içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi azalmaya devam ediyor.

        Havzasında son günlerde etkili olan sağanağın, barajın su seviyesini etkilemediği görüldü.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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