Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Devletin kapılarının vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Turan, belirli aralıklarla vatandaşlara yönelik toplantılar düzenleneceğini kaydetti.

Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'ndaki programda vatandaşların isteklerini dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

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