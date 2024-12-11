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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:53
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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'ndaki programda vatandaşların isteklerini dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

        Devletin kapılarının vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Turan, belirli aralıklarla vatandaşlara yönelik toplantılar düzenleneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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