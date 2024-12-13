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        Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:25
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        Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımını kabul etti.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sporculara başarılar dileğinde bulunan Turan, spora ve sporcuya önem verdiğini kaydetti.

        Turan, ardından sporcularla sohbet etti.

        Ziyarette Belediye Başkanı Derya Bulut da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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