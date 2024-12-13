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        Müzikli oyun "Öylesine Bir Dinleti" Kırklareli'nde sahnelendi

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyun Kırklareli'nde sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:58
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        Müzikli oyun "Öylesine Bir Dinleti" Kırklareli'nde sahnelendi
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyun Kırklareli'nde sahnelendi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları tarafından Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve iki perdeden oluşan oyunda "Rigoletto", "Hoffman'ın Masalları", "Saraydan Kız Kaçırma", "Sevil Berberi", "Tosca", "La Boheme", "Romeo ve Julyet", "Don Giovanni", "Carmen" gibi sevilen operalardan aryalar, türküler ve şarkılar seslendirildi.

        Klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar, türküler eşliğinde geniş bir repertuvarın bulunduğu müzikli oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        İzleyiciler oyunun ardından sanatçıları ayakta alkışladı.

        Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin Kırklareli ayağı tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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