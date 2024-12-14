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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Yüce, makamında kabul ettiği Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

        Okul yöneticilerinden öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, öğrencilere kaymakamlık binasında bulunan birimleri gezdirdi.

        - Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

        Lüleburgaz ilçesinde Sevgi Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazadan 3 yılda 2 bin 486 aileye hizmet sunulduğunu belirtti.

        Mağazadan yaklaşık 40 bin kıyafet yardımı yapıldığını ifade eden Gerenli, şunları kaydetti:

        "Sevgi Mağazası'ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi olduklarını gösterir belgeyi bağlı bulundukları mahalle muhtarlığından alan vatandaşlarımız 3 ayda bir, kişi başına 5 parça olacak şekilde giysi, ayakkabı gibi ürünleri temin edebiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz."

        - Kariyer buluşmaları etkinliği

        Lüleburgaz'da kariyer buluşmaları etkinliğinde öğrencilere havacılık mesleği anlatıldı.

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezince gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Hava Kurumu Saymanı Hasan Aktaş ve Yamaç Paraşütü T1 pilotu Merve Özgür öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        Etkinlikte Aktaş ve Özgür ayrıca havacılık, meslekler, faaliyetler, hobi ve profesyonel havacılık alanlarında öğrencilere bilgi verdi.

        - Muhtarlardan CHP'ye ziyaret

        Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Sabri Gündüz ile Kocasinan Mahallesi Muhtarı Esra Birol, İlçe Başkanı Ali Can'a çiçek verdi.

        Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların isteklerini dinledi.

        Muhtarların özellikle koronavirüs salgını döneminde büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden Can, tüm muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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