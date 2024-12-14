Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı

Uygulamaya katılan Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri araç sürücülerine "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Emniyet Kemeri Sizi Hayata Bağlar", "Ya aracını Ya Telefonunu Kullan" içerikli broşür dağıttı.

Ekipler denetimde araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

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