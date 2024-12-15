Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı

Bulut, burada yaptığı açıklamada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinden trafiğe kapalı caddeleri kullanmamalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve elektrikli bisikletleri kontrol etti.

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