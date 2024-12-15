Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı
Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yapıldı.
Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve elektrikli bisikletleri kontrol etti.
Ekipler, denetimlerde sürücülere uyarıda bulundu.
Belediye Başkanı Derya Bulut da denetime katılarak ekiplerden bilgi aldı.
Bulut, burada yaptığı açıklamada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinden trafiğe kapalı caddeleri kullanmamalarını istedi.
Yayaların can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini ifade eden Bulut, denetimde bulunan ekiplere kolaylıklar diledi.
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