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        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı

        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:18
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        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı
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        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve elektrikli bisikletleri kontrol etti.

        Ekipler, denetimlerde sürücülere uyarıda bulundu.

        Belediye Başkanı Derya Bulut da denetime katılarak ekiplerden bilgi aldı.

        Bulut, burada yaptığı açıklamada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinden trafiğe kapalı caddeleri kullanmamalarını istedi.

        Yayaların can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini ifade eden Bulut, denetimde bulunan ekiplere kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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