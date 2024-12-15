Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı
Kırklareli'nde yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki kantin ve yemekhanelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki kantin ve yemekhanelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki denetimlerde satışa sunulan ürünleri kontrol etti.
Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihleri ile hijyen ve muhafaza koşullarını inceledi.
Denetimlerde depolarda muhafaza edilen ürünlerden numune alınarak gıda kontrol laboratuvarlarına gönderildi.
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