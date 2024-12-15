Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı

Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihleri ile hijyen ve muhafaza koşullarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki denetimlerde satışa sunulan ürünleri kontrol etti.

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