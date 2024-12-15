Bedensel engelli Ali Taha, karateyle öz güven kazandı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Ali Taha Göktaş, tekerlekli sandalyesi ile katıldığı karate kursuyla öz güven kazandı.

Serdar ve Nazmiye Göktaş çiftinin üçüncü çocukları Ali Taha, 2011'de İstanbul'da doğuştan hidrosefali hastalığıyla dünyaya geldi.

Aile, doğuştan yürüme yetisi olmayan Ali Taha'nın günlük yaşamının kolaylaşması amacıyla 2 yıl önce Kırklareli'ne taşındı.

Katılacağı müsabakalarda şampiyon olmayı hedeflediğini ifade eden Göktaş, sporla yaşamının kolaylaştığını kaydetti.

- "Biz aile olarak mutluyuz"

Baba Serdar Göktaş ise oğlunun sporla hayata bakış açısının değiştiğini ve fiziksel olarak güçlendiğini gözlemlediğini söyledi.

Sporun oğluna fiziksel ve ruhsal olarak katkı sağladığını ifade eden Göktaş, "Kendisinde özgüven oluştu. Sporla oğlumun arkadaş çevresi genişledi. Biz aile olarak mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum böyle bir kurs açtığı için. Eğer böyle bir kurs olmasaydı çocuğum sürekli evde olacaktı. Sosyal faaliyeti olmayacaktı." diye konuştu.