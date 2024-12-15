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        Bedensel engelli Ali Taha, karateyle öz güven kazandı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Ali Taha Göktaş, tekerlekli sandalyesi ile katıldığı karate kursuyla öz güven kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:29
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        Bedensel engelli Ali Taha, karateyle öz güven kazandı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Ali Taha Göktaş, tekerlekli sandalyesi ile katıldığı karate kursuyla öz güven kazandı.

        Serdar ve Nazmiye Göktaş çiftinin üçüncü çocukları Ali Taha, 2011'de İstanbul'da doğuştan hidrosefali hastalığıyla dünyaya geldi.

        Aile, doğuştan yürüme yetisi olmayan Ali Taha'nın günlük yaşamının kolaylaşması amacıyla 2 yıl önce Kırklareli'ne taşındı.

        Kentte ağabeyinin başladığı karate kursunu izlemeye giden Ali Taha'yı fark eden antrenör İlker Aslantaş, engelli çocuğu kursa davet etti.

        Yaklaşık 1 yıldır kursa katılan Ali Taha, tanıştığı spor ve arkadaşları sayesinde öz güven kazandı, el ve bacak kaslarının gelişimiyle günlük yaşamını kolaylaştırdı.

        Ali Taha Göktaş, AA muhabirine, kursta tanıştığı arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi.

        Katılacağı müsabakalarda şampiyon olmayı hedeflediğini ifade eden Göktaş, sporla yaşamının kolaylaştığını kaydetti.

        - "Biz aile olarak mutluyuz"

        Baba Serdar Göktaş ise oğlunun sporla hayata bakış açısının değiştiğini ve fiziksel olarak güçlendiğini gözlemlediğini söyledi.

        Sporun oğluna fiziksel ve ruhsal olarak katkı sağladığını ifade eden Göktaş, "Kendisinde özgüven oluştu. Sporla oğlumun arkadaş çevresi genişledi. Biz aile olarak mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum böyle bir kurs açtığı için. Eğer böyle bir kurs olmasaydı çocuğum sürekli evde olacaktı. Sosyal faaliyeti olmayacaktı." diye konuştu.

        Oğlunun yürüme engelinin bulunduğunu ve tekerlekli sandalyeye muhtaç olduğunu anlatan Göktaş, oğlunun spor salonuna geldiğindeki mutluluğunun gözlerinden okuduğunu kaydetti.

        - "Özel sporcularıma önem gösteriyorum"

        Antrenör İlker Aslantaş ise Ali Taha ile ağabeyini izlemek için geldiğinde tanıştığını ve kendisini kursa davet ettiğini belirtti.

        Çalışmalara devam ettiklerini ve gelecekte şampiyonalara katılacaklarını anlatan Aslantaş, "Özel sporcularıma önem gösteriyorum. Umarım kendileri spor hayatında olsun normal hayatlarında da olsun normal bir şekilde ilerlerler, hayata tutunmaları spor sayesinde olur. Ben bunun için elimden geleni göstereceğime söz veriyorum." dedi.

        Engellileri spor yapmaya davet eden Aslantaş, "Ali Taha'nın öz güvenini sporla kazandığına eminim. Buraya gelirken çok çekingendi. Şimdi burayı benimsemiş durumda." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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