Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir türler olup olmadığını kontrol eden ekipler, balıkların asgari avlanabilir boyları ile işletmelerin belgelerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimde, kentteki perakende satış yerlerini kontrol etti.

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