Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, belde belediyelerine ziyarette bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, belde belediyelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, belde belediyelerine ziyarette bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, belde belediyelerini ziyaret etti.

        Vali Turan, Üsküp, Kavaklı ve İnece belediyelerini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

        Ziyaretlerine İnece Belediyesinden başlayan Turan, Belediye Başkanı İlhan Arı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn'i ziyaret eden Turan, devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi.

        Üsküp Belediyesini de ziyaret eden Turan, Belediye Başkanı Halil Çallı ve meclis üyeleriyle görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Bedensel engelli Ali Taha, karateyle öz güven kazandı
        Bedensel engelli Ali Taha, karateyle öz güven kazandı
        Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde öğrenci yurtlarında gıda denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı
        Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde denetim yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı