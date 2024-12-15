Kırklareli Valisi Turan, belde belediyelerine ziyarette bulundu

Üsküp Belediyesini de ziyaret eden Turan, Belediye Başkanı Halil Çallı ve meclis üyeleriyle görüştü.

Daha sonra Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn'i ziyaret eden Turan, devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi.

Vali Turan, Üsküp, Kavaklı ve İnece belediyelerini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.