Kırklareli Valisi Turan, Kofçaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ve güvenlik konuları görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında, kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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