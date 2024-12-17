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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ziyarette Turan'ın kentte yapılan çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdiği belirtildi.

        Turan, daha sonra İstanbul Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nu ziyaret etti.

        - Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemede bulundu.

        Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşlara temiz ve sağlıklı su ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, personele özverili çalışması nedeniyle teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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