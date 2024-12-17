Vatandaşlara temiz ve sağlıklı su ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, personele özverili çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Turan, daha sonra İstanbul Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nu ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ziyarette Turan'ın kentte yapılan çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdiği belirtildi.

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