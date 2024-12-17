Kırklareli'nde apartman dairesinde kombiden çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Walldorf Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında Gülsüm Cambazoğlu'na ait dairenin balkonunda bulunan kombide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner'de bölgeye gelerek ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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