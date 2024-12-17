Kırklareli'nde apartman dairesinde kombiden çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Walldorf Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında Gülsüm Cambazoğlu'na ait dairenin balkonunda bulunan kombide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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