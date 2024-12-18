Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak

        ÖZGÜN TİRAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen Polonya'da panel köprü kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen Polonya'da panel köprü kuracak.

        Polonya, Nysa bölgesinde eylülde meydana gelen 22 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası yardım çağrısında bulundu.

        Çağrıya kayıtsız kalmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla Polonya'ya geçici panel köprü kurulması için harekete geçti.

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda, Köprücü Taburunda görevli 46 personel tarafından 36 metre uzunluğunda yaklaşık 4 metre genişliğinde, 50 ton taşıma kapasiteli panel köprünün yapımına başlandı.

        Köprünün kurulumunun tamamlanmasının ardından askeri personelin yakın zamanda bölgeye intikali planlanıyor.

        - "Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde de her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindeyiz"

        5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte 2021 yılında Sinop Ayancık'ta, 2022'de Bartın Boğazköy'de meydana gelen sellerde yıkılan köprülerin yerine geçici köprü kurularak vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece yurt sathında değil ihtiyaç duyulan her bölgede insani yardımlarını sürdürdüğünü aktaran personel, şunları kaydetti:

        "Eylül ayı ortalarında Polonya'da yaşanan sel felaketinde birçok köprünün hasar görmesi ve Polonya tarafından destek talebinde bulunulması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanlığı koordinesinde geçici köprü kurmak ve destek sağlamak maksadıyla gerekli hazırlıklara başlanmış ve hala çalışmalarımız devam etmektedir. Kahraman istihkamcılar ülkemiz içinde olduğu gibi sınır ötesinde de verilecek her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi
        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi
        Kırklareli Valisi Turan, Mobil Göç Noktası aracını inceledi
        Kırklareli Valisi Turan, Mobil Göç Noktası aracını inceledi
        Kırklareli Valisi Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda inceletmede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda inceletmede bulundu
        Kırklareli'nde motosiklet denetimleri
        Kırklareli'nde motosiklet denetimleri
        Kırklareli'nde bir haftada 132 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 132 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline...
        Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline...