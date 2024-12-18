TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak

ÖZGÜN TİRAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen Polonya'da panel köprü kuracak.

Polonya, Nysa bölgesinde eylülde meydana gelen 22 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası yardım çağrısında bulundu.

Çağrıya kayıtsız kalmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla Polonya'ya geçici panel köprü kurulması için harekete geçti.

- "Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde de her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindeyiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece yurt sathında değil ihtiyaç duyulan her bölgede insani yardımlarını sürdürdüğünü aktaran personel, şunları kaydetti:

"Eylül ayı ortalarında Polonya'da yaşanan sel felaketinde birçok köprünün hasar görmesi ve Polonya tarafından destek talebinde bulunulması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanlığı koordinesinde geçici köprü kurmak ve destek sağlamak maksadıyla gerekli hazırlıklara başlanmış ve hala çalışmalarımız devam etmektedir. Kahraman istihkamcılar ülkemiz içinde olduğu gibi sınır ötesinde de verilecek her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindedir."