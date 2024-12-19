Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Jandarma, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 18, polis ekipleri de kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'dan Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönü...
        Kırklareli Valisi Turan'dan Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönü...
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Kırklareli'nde karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı tanıtıldı
        Kırklareli'nde karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı tanıtıldı
        Trakya'da geçen ay 5 bin 183 konut satıldı
        Trakya'da geçen ay 5 bin 183 konut satıldı
        TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak
        TSK selden etkilenen Polonya'ya panel köprü desteği sağlayacak
        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi
        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi