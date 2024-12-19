Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Turan, şehit Göktan Özüpek ile İsmail Tomul'un ailesi, gazi Bayram Tükenmez'e ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit aileleri ve gazi Tükenmez ile sohbet eden Turan, şehit ve gazileri unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığının genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade eden Turan, devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.